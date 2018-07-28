Массимо Каррера: "Я не командую джойстиками, футболисты – живые люди"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 1-го тура РПЛ над "Оренбургом" (1:0) подчеркнул, что в этой встрече красно-белым нужно было играть через фланги.

– Сегодня вы резко реагировали на попытки Боккетти развивать атаки по центру. Была установка развивать атаки через фланги?

– Да. Играя через центр, мы рисковали контратаками. Мы готовили игру, зная, что центр будет закрыт. Играть надо было через фланги, где были слабые точки у "Оренбурга". А почему Боккетти так поступал? Потому что он не робот. Я не командую джойстиками, это живые люди.

– Есть ощущение, что "Спартак" в межсезонье уделял повышенное внимание розыгрышу стандартов.

– Мы уделяем нужное время всем деталям. У нас в команде есть хорошие игроки, которые работают на угловых, которые находят правильную позицию и момент. Мы всегда над этим работали, в том числе и в прошлом году.

– Можно сказать, что Максименко – первый номер до выздоровления Селихова?

– На данный момент Максименко является вратарем "Спартака". Сегодня он играл. Пока мы сделали такой выбор. Дальше посмотрим. (Игорь РАБИНЕР)

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