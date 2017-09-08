Массимо Каррера: "Уходить из "Спартака" или оставаться - личное дело Глушакова"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что ситуация с контрактом полузащитника Дениса Глушакова не сказывается на его игре. Действующее соглашение 30-летнего хавбека истекает летом 2019 года.

– Денис – профессионал. Не думаю, что контракт так на него влияет. Это во-первых, – цитирует Карреру "Чемпионат". – Во-вторых, "Спартак" не может перестать играть из-за отсутствия мотивации у одного футболиста. В-третьих, ребята с контрактом на четыре года тоже могут выглядеть плохо. Форма Глушакова зависит не от контракта. На текущий момент он действует так, как говорю ему я. Денис полезен команде. Его дела с руководством меня не интересуют, важна лишь его самоотдача на поле.

Я разговаривал с Денисом лично. Сказал ему: "Не думай о контракте – делай то, что и раньше". Ошибается и Глушаков без контракта, и Фернанду с контрактом, и Промес с контрактом, и Луиз Адриану с контрактом. И я тоже ошибаюсь. Проблема не в Глушакове и не в отсутствии у кого-то контракта. Денис – капитан "Спартака" и пример для других игроков.

Уходить из "Спартака" или оставаться – это личное дело Глушакова. Только ему решать: продолжать в "Спартаке" или уйти куда-то еще. Мы видели подобное с Бонуччи: у него был контракт, но он сменил клуб. Конечно, я хотел бы и дальше видеть Дениса в "Спартаке" – он капитан клуба, игрок сборной. Найдете кого-нибудь посильнее?