Массимо Каррера: "Семин мне симпатичен как человек. Поздравляю "Локомотив"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 29-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) поздравил "Локомотив" с чемпионством. Итальянец подчеркнул, что железнодорожники закономерно завоевали титул.
- Вы приехали на стадион в ранге чемпиона, а на поле уже выходили, сложив полномочия. Думали об этом?
- Да. Естественно. Математика нас наказала. Но теперь у нас есть шанс быть вторыми. Выйти в группу Лиги чемпионов очень важно.
- Как считаете, чемпионство "Локо" - закономерный итог золотой гонки?
- Да, "Локомотив" показывал определенный стабильный уровень игры. Я поздравляю "Локо" и его тренера, который мне очень симпатичен как человек! Он хорошо выполнил эту работу, которую мы выполнили в прошлом году. Думаю, команда, которая больше побеждает, заслуживает итоговую победу.
- Вы неоднократно говорили, что вам не в чем будет упрекнуть команду, если она сделает все, что в ее силах, но кто-либо из соперников окажется сильнее и возьмет золото. Сегодня, когда "Спартак" официально сложил с себя чемпионские полномочия, вы можете это повторить? "Локо" был действительно сильнее, а вам не в чем упрекнуть футболистов?
- Несомненно, у "Локо" были более продолжительные положительные результаты. А мы неудачно начали сезон, потом восстановились. Конечно же, немного жаль, что все закончилось досрочно, ведь мы могли иметь на несколько очков больше и держаться в гонке до последнего тура, учитывая, что во втором круге "Локо" где-то немножко притормозил. А мы этим не воспользовались. Можно вспомнить те же матчи с "Уралом" и "Ахматом"... Вышло так, как вышло. Но я не хочу принижать заслуги "Локомотива", который провел хороший чемпионат. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Миля
Не, ребята, надо ж Пилипчука это ж он с Глушаковым Спартак чемпионом делал. Рабинеру и Егорову пламенный привет.
22:44
Turi808
Правильный тренер.
22:23
БобровФан
Палычу слава! Каррера не менее достоин. Есть еще Ганчаренко, минималист поневоле. Пусть и дальше растут Семак, Божович, Тарханов, Парфенов, успехов заслуженному Курбану Бердыеву и начинающему Мураду Мусаеву. Все они творческие люди, пусть им удастся вывести клубный футбол на новый уровень.
22:18
Jean4
Поздравляем Палыча! Это тренер старой формации, еще из прошлого времени, заставший на тренерской скамейке советский футбол. Таких людей все меньше в нашем футболе и это печально.
22:01
redgy
Да, красава
21:56
Honest Spartak
Очень правильные слова! Красавчик!
21:47