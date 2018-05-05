Массимо Каррера: "Семин мне симпатичен как человек. Поздравляю "Локомотив"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 29-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) поздравил "Локомотив" с чемпионством. Итальянец подчеркнул, что железнодорожники закономерно завоевали титул.

- Вы приехали на стадион в ранге чемпиона, а на поле уже выходили, сложив полномочия. Думали об этом?

- Да. Естественно. Математика нас наказала. Но теперь у нас есть шанс быть вторыми. Выйти в группу Лиги чемпионов очень важно.

- Как считаете, чемпионство "Локо" - закономерный итог золотой гонки?

- Да, "Локомотив" показывал определенный стабильный уровень игры. Я поздравляю "Локо" и его тренера, который мне очень симпатичен как человек! Он хорошо выполнил эту работу, которую мы выполнили в прошлом году. Думаю, команда, которая больше побеждает, заслуживает итоговую победу.

- Вы неоднократно говорили, что вам не в чем будет упрекнуть команду, если она сделает все, что в ее силах, но кто-либо из соперников окажется сильнее и возьмет золото. Сегодня, когда "Спартак" официально сложил с себя чемпионские полномочия, вы можете это повторить? "Локо" был действительно сильнее, а вам не в чем упрекнуть футболистов?

- Несомненно, у "Локо" были более продолжительные положительные результаты. А мы неудачно начали сезон, потом восстановились. Конечно же, немного жаль, что все закончилось досрочно, ведь мы могли иметь на несколько очков больше и держаться в гонке до последнего тура, учитывая, что во втором круге "Локо" где-то немножко притормозил. А мы этим не воспользовались. Можно вспомнить те же матчи с "Уралом" и "Ахматом"... Вышло так, как вышло. Но я не хочу принижать заслуги "Локомотива", который провел хороший чемпионат. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры