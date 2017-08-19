20:03 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Пока играет Селихов, а в будущем — посмотрим"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги от "Локомотива" (3:4) подчеркнул: некоторые детали в тренировочном процессе заставили его выпустить в стартовом составе Дениса Глушакова, Марио Пашалича и Сальваторе Боккетти, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Селихов теперь уже основной вратарь?

- Он игрок "Спартака", как и Ребров с Максименко. Пока играет Селихов, а в будущем – посмотрим.

- Почему в стартовом составе не появились Джикия и Фернанду?

- Потому что в тренировочном процессе я рассмотрел некоторые детали, которые заставили меня выпустить на поле Глушакова, Пашалича и Боккетти.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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osy

Селихов дырища!!!! с Самедовым соавторы победы Паровозов.

20:08