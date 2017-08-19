Массимо Каррера: "Пока играет Селихов, а в будущем — посмотрим"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги от "Локомотива" (3:4) подчеркнул: некоторые детали в тренировочном процессе заставили его выпустить в стартовом составе Дениса Глушакова, Марио Пашалича и Сальваторе Боккетти, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Селихов теперь уже основной вратарь?

- Он игрок "Спартака", как и Ребров с Максименко. Пока играет Селихов, а в будущем – посмотрим.

- Почему в стартовом составе не появились Джикия и Фернанду?

- Потому что в тренировочном процессе я рассмотрел некоторые детали, которые заставили меня выпустить на поле Глушакова, Пашалича и Боккетти.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"