Массимо Каррера: "Пока играет Селихов, а в будущем — посмотрим"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги от "Локомотива" (3:4) подчеркнул: некоторые детали в тренировочном процессе заставили его выпустить в стартовом составе Дениса Глушакова, Марио Пашалича и Сальваторе Боккетти, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
- Селихов теперь уже основной вратарь?
- Он игрок "Спартака", как и Ребров с Максименко. Пока играет Селихов, а в будущем – посмотрим.
- Почему в стартовом составе не появились Джикия и Фернанду?
- Потому что в тренировочном процессе я рассмотрел некоторые детали, которые заставили меня выпустить на поле Глушакова, Пашалича и Боккетти.
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Александр Селихов
- Массимо Каррера
- Марио Пашалич
osy
Селихов дырища!!!! с Самедовым соавторы победы Паровозов.
20:08