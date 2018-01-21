Массимо Каррера: "Почему бы "Спартаку" не победить во всех трех турнирах?"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что красно-белые могут побороться за победу во всех трех турнирах сезона. Красно-белые в чемпионате России после 20 туров идут на третьем месте, отставая от "Локомотива" на 8 очков. В Кубке России клуб вышел в четвертьфинал, где сыграет с "Крыльями Советов", а в Лиге Европы в 1/16 финала встретится с "Атлетиком".

- Я, конечно, не волшебник, но почему бы не победить во всех трех турнирах? По крайней мере, мы попытаемся, - заверил Каррера. - Будем выкладываться на сто процентов, а игра рассудит. (Александр МУЙЖНЕК)

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