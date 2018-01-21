Массимо Каррера: "Почему бы "Спартаку" не победить во всех трех турнирах?"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что красно-белые могут побороться за победу во всех трех турнирах сезона. Красно-белые в чемпионате России после 20 туров идут на третьем месте, отставая от "Локомотива" на 8 очков. В Кубке России клуб вышел в четвертьфинал, где сыграет с "Крыльями Советов", а в Лиге Европы в 1/16 финала встретится с "Атлетиком".
- Я, конечно, не волшебник, но почему бы не победить во всех трех турнирах? По крайней мере, мы попытаемся, - заверил Каррера. - Будем выкладываться на сто процентов, а игра рассудит. (Александр МУЙЖНЕК)
pahom-17
а он и не говорит что выиграет все три...но говорить что здесь будем , а здесь нет..никто так не скажет...
01:36
Drek
Побороться и попытаться...так все претенденты будут бороться и пытаться.
00:54
Komba
Федун-молодчик. Массимо- красавчик. Мы еще покажем хорошую игру и призовые места!
00:06
Старый болельщик Динамо
А одно место не треснет? Раскатал губу!
23:28 21 января
Andrey6201
Петросян там ещё на пенсию уходить не собирается?
22:12 21 января
П_о_в_а_р
Так и будет. Скриньте.
21:52 21 января
Bibigon2000
патамучто?
21:49 21 января
wilde
"Господа, из влиятельных лагерных урок, за размах уважали меня..."
21:38 21 января
wilde
Массимо Манилов
21:37 21 января
199
Вроде не больной на голову, как Гончаренко.
21:31 21 января
zega
Успехов!!!!!.....
21:21 21 января
serzheo
Сидалища не хватит.
21:15 21 января
shpasic
легко! а потом и ЧМ выиграть.
21:03 21 января