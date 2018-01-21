20:55 21 января | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Почему бы "Спартаку" не победить во всех трех турнирах?"

13

Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера выразил мнение, что красно-белые могут побороться за победу во всех трех турнирах сезона. Красно-белые в чемпионате России после 20 туров идут на третьем месте, отставая от "Локомотива" на 8 очков. В Кубке России клуб вышел в четвертьфинал, где сыграет с "Крыльями Советов", а в Лиге Европы в 1/16 финала встретится с "Атлетиком".

- Я, конечно, не волшебник, но почему бы не победить во всех трех турнирах? По крайней мере, мы попытаемся, - заверил Каррера. - Будем выкладываться на сто процентов, а игра рассудит. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Карреры

13
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

pahom-17

а он и не говорит что выиграет все три...но говорить что здесь будем , а здесь нет..никто так не скажет...

01:36

Drek

Побороться и попытаться...так все претенденты будут бороться и пытаться.

00:54

Komba

Федун-молодчик. Массимо- красавчик. Мы еще покажем хорошую игру и призовые места!

00:06

Старый болельщик Динамо

А одно место не треснет? Раскатал губу!

23:28 21 января

Andrey6201

Петросян там ещё на пенсию уходить не собирается?

22:12 21 января

П_о_в_а_р

Так и будет. Скриньте.

21:52 21 января

Bibigon2000

патамучто?

21:49 21 января

wilde

"Господа, из влиятельных лагерных урок, за размах уважали меня..."

21:38 21 января

wilde

Массимо Манилов

21:37 21 января

199

Вроде не больной на голову, как Гончаренко.

21:31 21 января

zega

Успехов!!!!!.....

21:21 21 января

serzheo

Сидалища не хватит.

21:15 21 января

shpasic

легко! а потом и ЧМ выиграть.

21:03 21 января