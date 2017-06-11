Массимо Каррера: "Использовал цитату Данни, чтобы завести команду. Дзюбы - нет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что просил переводить ему негативные отзывы о команде в газетах. Итальянский специалист также отметил: он использовал плохие цитаты, чтобы мотивировать игроков.

– Помогло ли вам то, что вы из-за незнания русского языка не читали прессу и не ощущали того давления, которое оказывалось на футболистов "Спартака"?" – вопрос Каррере.

– Даже если вы не читаете газеты и не понимаете язык – то чувствуете все сто процентов давления, которые обрушиваются на тренера такой народной команды, как "Спартак". Кстати, я часто просил перевести статьи людей, которые радовались неудачам команды и не упускали возможности сказать о ней что-то плохое. Хорошие вещи, которые про нас писали, я никогда не просил переводить. Только негатив.

– В России тренеры нередко используют плохие цитаты, чтобы завести игроков на установках перед матчами.

– Это везде так. И в Италии.

– Вы – использовали?

– Да, против "Зенита" во втором круге. Когда Данни сказал, что они нас заживо съедят.

– А когда Дзюба сказал про "сектантов" и хорошее судейство для "Спартака"?

– Нет.

Отрывок книги Игоря Рабинера "Как возрождали "Спартак"