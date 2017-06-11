Массимо Каррера: "Использовал цитату Данни, чтобы завести команду. Дзюбы - нет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что просил переводить ему негативные отзывы о команде в газетах. Итальянский специалист также отметил: он использовал плохие цитаты, чтобы мотивировать игроков.
– Помогло ли вам то, что вы из-за незнания русского языка не читали прессу и не ощущали того давления, которое оказывалось на футболистов "Спартака"?" – вопрос Каррере.
– Даже если вы не читаете газеты и не понимаете язык – то чувствуете все сто процентов давления, которые обрушиваются на тренера такой народной команды, как "Спартак". Кстати, я часто просил перевести статьи людей, которые радовались неудачам команды и не упускали возможности сказать о ней что-то плохое. Хорошие вещи, которые про нас писали, я никогда не просил переводить. Только негатив.
– В России тренеры нередко используют плохие цитаты, чтобы завести игроков на установках перед матчами.
– Это везде так. И в Италии.
– Вы – использовали?
– Да, против "Зенита" во втором круге. Когда Данни сказал, что они нас заживо съедят.
– А когда Дзюба сказал про "сектантов" и хорошее судейство для "Спартака"?
– Нет.
Доктор Хряк
В народе ещё говорят, что бомжы поедают друг-друга. ))) и перед тем как поесть друг-друга, ещё и ... друг-друга)))))
08:20
баламошка
Бомжи заживо только бабки газпромовские есть могут и г...о
08:16
Доктор Хряк
Умный мужик у нас в СПАРТАКЕ ! Удачи тебе, Массимо:)
07:49