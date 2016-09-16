Массимо Каррера: "Игра с "Оренбургом" получилась такой, как я и предполагал"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в гостевом матче 7-го тура премьер-лиги над "Оренбургом" (3:1) отметил, что для успеха в каждом поединке необходимо обладать высоким уровнем концентрации с первой до последней минуты. По словам Карреры, в первом тайме встречи шла равная игра.

– Игра получилась такой, как я и предполагал, – подчеркнул Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – В первом тайме была довольно равная игра. Здорово, что мы забили первыми. А во втором тайме мы доказали, что для победы нужно нечто большее.

– Счет по игре?

– Каждый матч по-своему сложен. Всегда необходим высокий уровень концентрации, иначе с каждым соперником будет очень сложно.