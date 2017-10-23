Массимо Каррера: "Если бы я был болельщиком, то ходил бы на фанатскую трибуну"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью RT отметил, что болельщиков красно-белых можно сравнивать с итальянскими тиффози. По его словам, фанаты должны разумно подходить к использованию пиротехники.

– Можно ли сравнить фанатов "Спартака" с итальянскими тиффози?

– Думаю, их можно смело сопоставить. Команде важно обладать болельщиками, способными подобным образом поддерживать её все 90 минут.

– Что касается пиротехники, из-за которой красно-белые постоянно получают штрафы, то как вы относитесь к подобному проявлению любви к клубу?

– Это своеобразная эйфория, но я считаю, что к различным файер-шоу надо подходить разумно. Всё-таки мы рискуем из-за их применения.

– Вы очень эмоциональный человек. Если представить, что вы были бы не тренером, а простым поклонником "Спартака", то предпочли бы смотреть футбол на центральной трибуне или из-за ворот?