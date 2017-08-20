Массимо Каррера: "Чемпионат России заслуживает внимания, как Франция и Германия"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что не общается с наставником "Зенита" Роберто Манчини. И при этом выразил уверенность, что премьер-лига заслуживает уважения в том числе со стороны итальянцев.

- Изменит ли отношение к чемпионату России то, что здесь работают два итальянских тренера? Надеюсь, что так и будет, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. - В чемпионате России есть много интересных игроков. Местный чемпионат заслуживает такого же внимания, как и чемпионаты Германии, Франции. Российский футбол поднимается.