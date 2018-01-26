Маскерано приехал в отель "Спартака". Видео

Бывший защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано, подписавший контракт с китайским клубом "Хэбэй Чайна Форчун", приехал в отель, где базируется "Спартак" во время сборов в Марбелье.
Напомним, что "Хэбэй" в Марбелье тренируется на соседнем поле с красно-белыми. Китайскую команду тренирует Мануэль Пеллегрини, работавший ранее с "Реалом" и "Манчестер Сити". В составе команды такие звезды как Жервинью, Эрнанес и Эсекьель Лавесси.
С высокой долей вероятности Маскерано сыграет против "Спартака" в товарищеском матче 3 февраля. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Маскерано прибыл в расположение "Хэбэй Чайна Форчун". На диванчике в лобби сидит удивленный Роман Пилипчук) pic.twitter.com/c6U6g83M57– Филипп Папенков (@PippoGranato) 26 января 2018 г.