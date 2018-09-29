Мартин Йиранек: "Если "Спартак" не побеждает, все заканчивается отставкой тренера"

Бывший защитник "Спартака" Мартин Йиранек отметил, что следит за игрой своей бывшей команды. По его словам, все скандалы в этом клубе принимают гипертрофированную форму.

– За "Спартаком" слежу при каждой возможности, правда, у нас русскую лигу не показывают больше, так что в интернете приходится искать трансляции, – цитирует защитника "Спорт день за днем". – В целом я в курсе последних событий. "Спартак" привык побеждать исторически, болельщики хотят видеть только победы. И если этого не происходит, все неизменно заканчивается отставкой тренера. Так всегда было и будет.

То же самое касается и гипертрофированных скандалов вокруг "Спартака" – у этого клуба множество болельщиков, и каждая острая ситуация воспринимается более бурно, чем если бы речь шла о более скромном клубе. Естественно, недавний случай с Глушаковым подхватили журналисты, ведь это их работа. Лучше было бы, конечно, чтобы иногда вы думали о том, чтобы не причинить кому-либо вред своими материалами, но то, что происходит, тем не менее естественно.

Чтобы выбраться из нынешней ситуации, "Спартаку" необходимо регулярно подтверждать свой уровень притязаний результатами. Игрокам нужно самим выводить себя из-под давления, которое вызвано непопаданием в группу Лиги чемпионов, уходом Квинси, травмами некоторых важных игроков.

Было видно по матчам с ЦСКА и "Зенитом", что красно-белые пытаются это сделать: игры получились очень равными, с большим количеством борьбы. В Петербурге, быть может, в концовке лучше смотрелись хозяева, могли выиграть. С ЦСКА было чуть иначе.

В любом случае до конца чемпионата еще много времени, еще можно навязать конкурентам сражение за титул. Главное – решать свои проблемы от матча к матчу, сосредотачиваться на той игре, что ждет в ближайшее время.