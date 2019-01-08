Марко Трабукки: "Слабо верю в заявление Кононова о том, что Еременко не нужен "Спартаку"

Марко Трабукки, являющийся агентом полузащитника Романа Еременко, в интервью "СЭ" заявил, что главный тренер красно-белых Олег Кононов в беседах с футболистом утверждал, что хочет с ним работать. 52-летний специалист ранее сообщил, что клуб принял решение расторгнуть контракт с 31-летним хавбеком, объяснив это отсутствием возможности гарантировать ему место в стартовом составе.

- Слабо верю в заявление Кононова о том, что игрок не нужен, поскольку он самому Роману не один раз, в нескольких беседах, подтверждал, что рассчитывает на него и хочет с ним работать, - сказал Трабукки. - Говорил: "Не торопись искать другие варианты, я давно, еще со времен "Краснодара" хотел с тобой поработать". Конечно, после боя курантов г-н Кононов мог поменять свое мнение, но я в это слабо верю.

Каждый сам вправе делать выводы. Я был спокоен, потому что срок – 31 января – позволял Кононову еще раз посмотреть футболиста в деле на турнире высокого уровня в Катаре. Я реалист и считаю, что Роман еще не все доказал, чтобы получить долгосрочный контракт в "Спартаке", но матчи в Катаре стали бы идеальной возможностью сделать это, учитывая состав участников. Пройди сбор, убеди в играх против "Зенита", "Локомотива" и "Ростова", а потом мы примем решение – поступил бы именно так. (Сергей Егоров)

Еременко провел 7 матчей за "Спартак", в которых отметился 1 голевой передачей.

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