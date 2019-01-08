Роман Еременко покидает "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что полузащитник красно-белых Роман Еременко покидает клуб. 52-летний специалист признался, что не может гарантировать 31-летнему игроку места в стартовом составе.

- Сегодня контракт с Романом был расторгнут, - приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака". - Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко - хороший игрок, я уже говорил об этом раньше.

Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести "Спартаку" немало пользы.

Напомним, Еременко присоединился к "Спартаку" 10 августа 2018 года. Он провел 7 матчей в составе красно-белых и отметился 1 голевой передачей.

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