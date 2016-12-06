Марко Девич: "Был бы не против остаться в "Рубине" еще на полтора года"

Нападающий "Рубина" Марко Девич после матча 17-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) подчеркнул, что эта игра может стать последней для него в составе казанского клуба, передает из Казани спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам футболиста, сейчас все зависит от решения руководства.

– Последний ли это был мой матч за "Рубин"? Возможно, но пока точно не знаю, – сказал Девич. – Все должно вскоре решиться. Я был бы не против остаться в клубе еще на полтора года. Но посмотрим. Уважаю любое решение руководства.