13:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мариу Фернандес: "Спартак"? В моем сердце только ЦСКА!"

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес не может себя представить в качестве игрока "Спартака". Ранее "СЭ" сообщал, что красно-белые заинтересованы в подписании контракта с 26-летним футболистом. По одной из версий, не так давно спартаковцы делали армейцам конкретное предложение о трансфере. Однако красно-синие не стали всерьез его рассматривать.

- "Спартак" и я? Такое невозможно представить, - приводит Bobsoccer слова Фернандеса. - В моем сердце только ЦСКА! Так и напишите.

Напомним, что Фернандес получил паспорт РФ и больше не считается в РФПЛ легионером. Контракт русского бразильца с ЦСКА действует до середины 2019 года, договор был продлен в 2014-м.

Футболист не раз подчеркивал, что готов провести у армейцев большую часть карьеры, его в Москве и в этом клубе все устраивает. За красно-синих защитник выступает с 2012 года, провел больше ста матчей, стал трехкратным чемпионом страны.

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Мариу Фернандес: возможен ли переход из ЦСКА в "Спартак"?
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http://www.bobsoccer.ru/max/blog/?item=377447

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Константин Срулевич Наумов

Мариу, переходи к нам! Познай тёмную сторону силы!

14:05

Жорик Вартанов

Быстров тоже налево и направо целовал эмблемы)

14:01

sidnet78

а у анопки был спам в седцн пока не начал лабзать майку каней

13:55

serzheo

Вот так обычно цену и набивают.

13:46

shpasic

в сердце-то да, а в кошельке что?

13:43

Meddle

Марио, тролей - в топку!

13:26

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