Мариу Фернандес: "Спартак"? В моем сердце только ЦСКА!"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес не может себя представить в качестве игрока "Спартака". Ранее "СЭ" сообщал, что красно-белые заинтересованы в подписании контракта с 26-летним футболистом. По одной из версий, не так давно спартаковцы делали армейцам конкретное предложение о трансфере. Однако красно-синие не стали всерьез его рассматривать.

- "Спартак" и я? Такое невозможно представить, - приводит Bobsoccer слова Фернандеса. - В моем сердце только ЦСКА! Так и напишите.

Напомним, что Фернандес получил паспорт РФ и больше не считается в РФПЛ легионером. Контракт русского бразильца с ЦСКА действует до середины 2019 года, договор был продлен в 2014-м.

Футболист не раз подчеркивал, что готов провести у армейцев большую часть карьеры, его в Москве и в этом клубе все устраивает. За красно-синих защитник выступает с 2012 года, провел больше ста матчей, стал трехкратным чемпионом страны.