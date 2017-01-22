По данным "СЭ", полученным сразу от нескольких заслуживающих доверия источников, "Спартак" еще с осени проявляет предметный интерес к 26-летнему защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу. Более того, по одной из версий, красно-белые не так давно делали армейцам конкретное предложение о трансфере. Однако красно-синие не стали всерьез его рассматривать.
Отдельно стоит отметить, что агент Фернандеса, Жорже Машаду, одновременно занимается и делами спартаковского хавбека Фернанду.
Напомним, что Мариу получил паспорт РФ и больше не считается в РФПЛ легионером. Контракт русского бразильца с ЦСКА действует до середины 2019 года, договор был продлен в 2014-м. Футболист не раз подчеркивал, что готов провести у армейцев большую часть карьеры, его в Москве и в этом клубе все устраивает. За красно-синих защитник выступает с 2012 года, провел больше ста матчей, стал трехкратным чемпионом страны.
Ранее появлялась информация, что один из тренеров европейской топ-команды обращался за консультацией по Фернандесу к Массимо Каррере.
RW.irk
Серёжа, дурилка ты. Это Дзюбе с Халком пофигу в какой район планеты на работу ездить)) А шансы на переход из ЦСКА в Спартак и обратно, на данный момент равны нулю!) Серёнь, там твоих возят на федеральном Матче)))
14:02
BT1979
О, "С-Э" Евгения Вагановича на старости лет приютил на пол-ставочки? Достойно. Молодцы!
13:58
serzheo
RW.irk_____ Че бы и нет? У лошадок проблемы с финансами, а гастру пофиг в какой район Москвы на работу ездить. Федун нефтебаксы отслюнявит и всё, привет другой район.
13:35
Айртон
Посмотрите по матч-тв Спартак Зенит возит, в одну калитку, 2001 год, а скорости по сравнению с нынешним чемпом космические.))
13:29
Meddle
Крюков Сергей, да тоже с работой пристают, отбиваюсь, как могу)) Тебе тоже всего позитивного в новом году!
13:21
RW.irk
Из ЦСКА в Спартак топ игрок?)) Ага, а Промеса в Зенит)) Подождали бы хоть до 1 апреля.
13:20
nikel.
Совсем мясные обнаглели. Руки прочь от ЦСКА!
13:14
Айртон
Но Витёк всех переплюнул.)) Своими руками перечеркнул славное прошлое и стал для спартачей ноунеймом.))
13:11
Айртон
Корнеев.)) Ну тот самый, который пригласил ребят на днюху, а потом предложил им скинуться.)) Тарханов.))
13:09
Крюков Сергей
Meddle ====== Здарофф, друже!) Да, вроде, всё ничего. Работища навалилась, куда уж без неё. А так, всё ОК. Сам-то нормуль? Всего тебе в ентом году. Ну, акромя чампионства, канеш)
13:08
Meddle
Крюков Сергей, привет, дружище! Как поживаешь, давненько не пересекались
12:46
Крюков Сергей
Meddle ======= Ещё АЗ_)
12:38
Meddle
Митяй Антибомж Жорик Вартанов /// ... Бобров, Крутиков, Ольшанский, Самохин, Масалитин ...
12:25
ненавижу_Мойшу_Каца
Спартак лихорадочно укрепляется, наводя панический ужас на конкурентов. Подготовка на Сборах ( под чутким наблюдением СЭ) проходит очень эффективно. Игроки заражены идеей близкого чемпионства, планируют сыграть 13 финалов. Они собираются отдать все силы в каждом из финалов. Беда только в том, что сил этих может хватить только на половину этих финалов. А остальное может быть лишь полуфиналами со всеми вытекающими. Ребята-ромбоголовые, не перенапрягитесь раньше времени ! Помните, Бомжи с нетерпением ждут вашего фиаско.
12:09
saiga
Если Фернандесу поступит предложение с хорошим улучшением личного контракта, то он волен перейти. Говорить о каком то армейском патриотизме не стоит. Он приехал за три моря для заработка, и если касса будет в другом конце столицы (главное в Москве) то это не суть важно. Жаль, если уйдет из ЦСКА, но ругать его не стоит, он отдавался каждой игре в составе команды.
11:19
Митяй Антибомж
Жорик Вартанов Фернандес никогда бы не перешел в Спартак, но он получил российский паспорт, теперь за бабки можно все, вообще не вспомню кто переходил из ЦСКА в Спартак или обратно) ну кроме Анопки) Мостовой? Широков не в счет? ************ Еремин. Ещё и назад к нам вернулся. Бушманов. Тоже вернулся. Правда, если не ошибаюсь, не напрямую. Аналогично Хидиятуллин. Тяпушкин. Ещё за нас и за коней играли Шмаров, Нигматуллин, Самарони, Иванов. Больше не припомню сходу, но наверняка есть и другие.
10:22
Андрей Палыч 1979
Новый Месси есть,уже целых 2 сезона.Тут обнаружили в конюшне скауты СЭкса пасущегося жеребца нового Суареса.Трансферное окно ещё долго будет открыто и эти скауты ещё найдут и новых Неймаров и Ибрагимовичей.
09:32
Chechaco
Жорику Вартанову Ольшанский, Хидиятуллин,Глушаков (дядя), Карпин был год в ЦСКА, Массалитин... Было и ещё несколько человек.
08:48
Chechaco
Авена надо подключить. У него есть аргументы.
08:42
Айртон
Ну если наши бразильцы с ним перетрут, то может и согласится.)) Вопрос только, нужен ли он нам?)) Большие сомнения, что он потянет за основу.))
08:34
Mangust071
Митяй Антибомж Тот самый Зануда Лучше Неймара2 у коней возьмите и будет у вас связка юный Месси-Неймар2,как у Барсы!!!))) ************* В конюшне сегодня ещё и "Русский Суарес" объявился )) Рядом статейка._____+1
08:22
Meddle
Инфа про Марио - 147%. А еще точно уже известно, что Трамп принимает российское гражданство. Теперь у него двойное будет. Короче, все налаживается.
08:18
Жорик Вартанов
Фернандес никогда бы не перешел в Спартак, но он получил российский паспорт, теперь за бабки можно все, вообще не вспомню кто переходил из ЦСКА в Спартак или обратно) ну кроме Анопки) Мостовой? Широков не в счет?
07:35
71
Это из серии, как они туркмена к себе месяца два сватали)..
06:58
71
пороси.. кушайте бублик)).
06:55
serg000111
Спартак меняет его на Таски и Цска еще доплачивает 3ляма евро ИНФА 100проц
06:18
Митяй Антибомж
Гаттузо зол! Учитывая паспорт и статус сборника не меньше 30-ти надо брать. ************ Рейтузыч, 30 - это ценник для бомжей, а в утиной истории про Спартак пишется ))
03:38
Ралпачан Фляйшманъ
с глушней и марио ромбикам не миновать втордива))) Леннорыч, не упуская момент, секта каждую игру вдевятером не выдюжит DDD
01:29
Солист Мак
Почему не договаривают??? Это же трехходовочка: Фернандес в Спартак, Макеев в Барсу, а Пике в ЦСКА.
01:04
Константин Срулевич Наумов
Да, хорошее было бы приобретение, без Фернандеса ЦСКА через год опустится в ФНЛ.
23:45 22 января