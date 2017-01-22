По данным "СЭ", полученным сразу от нескольких заслуживающих доверия источников, "Спартак" еще с осени проявляет предметный интерес к 26-летнему защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу. Более того, по одной из версий, красно-белые не так давно делали армейцам конкретное предложение о трансфере. Однако красно-синие не стали всерьез его рассматривать.

Отдельно стоит отметить, что агент Фернандеса, Жорже Машаду, одновременно занимается и делами спартаковского хавбека Фернанду.

Напомним, что Мариу получил паспорт РФ и больше не считается в РФПЛ легионером. Контракт русского бразильца с ЦСКА действует до середины 2019 года, договор был продлен в 2014-м. Футболист не раз подчеркивал, что готов провести у армейцев большую часть карьеры, его в Москве и в этом клубе все устраивает. За красно-синих защитник выступает с 2012 года, провел больше ста матчей, стал трехкратным чемпионом страны.

Ранее появлялась информация, что один из тренеров европейской топ-команды обращался за консультацией по Фернандесу к Массимо Каррере.