22:00 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартаку" интересен Мариу Фернандес.
ЦСКА - против

Армеец МАРИУ ФЕРНАНДЕС в дерби со "Спартаком": возможна ли смена стороны? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Армеец МАРИУ ФЕРНАНДЕС в дерби со "Спартаком": возможна ли смена стороны? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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По данным "СЭ", полученным сразу от нескольких заслуживающих доверия источников, "Спартак" еще с осени проявляет предметный интерес к 26-летнему защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу. Более того, по одной из версий, красно-белые не так давно делали армейцам конкретное предложение о трансфере. Однако красно-синие не стали всерьез его рассматривать.

Отдельно стоит отметить, что агент Фернандеса, Жорже Машаду, одновременно занимается и делами спартаковского хавбека Фернанду.

Напомним, что Мариу получил паспорт РФ и больше не считается в РФПЛ легионером. Контракт русского бразильца с ЦСКА действует до середины 2019 года, договор был продлен в 2014-м. Футболист не раз подчеркивал, что готов провести у армейцев большую часть карьеры, его в Москве и в этом клубе все устраивает. За красно-синих защитник выступает с 2012 года, провел больше ста матчей, стал трехкратным чемпионом страны.

Ранее появлялась информация, что один из тренеров европейской топ-команды обращался за консультацией по Фернандесу к Массимо Каррере.

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Мариу Фернандес: возможен ли переход из ЦСКА в "Спартак"?
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КОММЕНТАРИИ (63)
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RW.irk

Серёжа, дурилка ты. Это Дзюбе с Халком пофигу в какой район планеты на работу ездить)) А шансы на переход из ЦСКА в Спартак и обратно, на данный момент равны нулю!) Серёнь, там твоих возят на федеральном Матче)))

14:02

BT1979

О, "С-Э" Евгения Вагановича на старости лет приютил на пол-ставочки? Достойно. Молодцы!

13:58

serzheo

RW.irk_____ Че бы и нет? У лошадок проблемы с финансами, а гастру пофиг в какой район Москвы на работу ездить. Федун нефтебаксы отслюнявит и всё, привет другой район.

13:35

Айртон

Посмотрите по матч-тв Спартак Зенит возит, в одну калитку, 2001 год, а скорости по сравнению с нынешним чемпом космические.))

13:29

Meddle

Крюков Сергей, да тоже с работой пристают, отбиваюсь, как могу)) Тебе тоже всего позитивного в новом году!

13:21

RW.irk

Из ЦСКА в Спартак топ игрок?)) Ага, а Промеса в Зенит)) Подождали бы хоть до 1 апреля.

13:20

nikel.

Совсем мясные обнаглели. Руки прочь от ЦСКА!

13:14

Айртон

Но Витёк всех переплюнул.)) Своими руками перечеркнул славное прошлое и стал для спартачей ноунеймом.))

13:11

Айртон

Корнеев.)) Ну тот самый, который пригласил ребят на днюху, а потом предложил им скинуться.)) Тарханов.))

13:09

Крюков Сергей

Meddle ====== Здарофф, друже!) Да, вроде, всё ничего. Работища навалилась, куда уж без неё. А так, всё ОК. Сам-то нормуль? Всего тебе в ентом году. Ну, акромя чампионства, канеш)

13:08

Meddle

Крюков Сергей, привет, дружище! Как поживаешь, давненько не пересекались

12:46

Крюков Сергей

Meddle ======= Ещё АЗ_)

12:38

Meddle

Митяй Антибомж Жорик Вартанов /// ... Бобров, Крутиков, Ольшанский, Самохин, Масалитин ...

12:25

ненавижу_Мойшу_Каца

Спартак лихорадочно укрепляется, наводя панический ужас на конкурентов. Подготовка на Сборах ( под чутким наблюдением СЭ) проходит очень эффективно. Игроки заражены идеей близкого чемпионства, планируют сыграть 13 финалов. Они собираются отдать все силы в каждом из финалов. Беда только в том, что сил этих может хватить только на половину этих финалов. А остальное может быть лишь полуфиналами со всеми вытекающими. Ребята-ромбоголовые, не перенапрягитесь раньше времени ! Помните, Бомжи с нетерпением ждут вашего фиаско.

12:09

saiga

Если Фернандесу поступит предложение с хорошим улучшением личного контракта, то он волен перейти. Говорить о каком то армейском патриотизме не стоит. Он приехал за три моря для заработка, и если касса будет в другом конце столицы (главное в Москве) то это не суть важно. Жаль, если уйдет из ЦСКА, но ругать его не стоит, он отдавался каждой игре в составе команды.

11:19

Митяй Антибомж

Жорик Вартанов Фернандес никогда бы не перешел в Спартак, но он получил российский паспорт, теперь за бабки можно все, вообще не вспомню кто переходил из ЦСКА в Спартак или обратно) ну кроме Анопки) Мостовой? Широков не в счет? ************ Еремин. Ещё и назад к нам вернулся. Бушманов. Тоже вернулся. Правда, если не ошибаюсь, не напрямую. Аналогично Хидиятуллин. Тяпушкин. Ещё за нас и за коней играли Шмаров, Нигматуллин, Самарони, Иванов. Больше не припомню сходу, но наверняка есть и другие.

10:22

Андрей Палыч 1979

Новый Месси есть,уже целых 2 сезона.Тут обнаружили в конюшне скауты СЭкса пасущегося жеребца нового Суареса.Трансферное окно ещё долго будет открыто и эти скауты ещё найдут и новых Неймаров и Ибрагимовичей.

09:32

Chechaco

Жорику Вартанову Ольшанский, Хидиятуллин,Глушаков (дядя), Карпин был год в ЦСКА, Массалитин... Было и ещё несколько человек.

08:48

Chechaco

Авена надо подключить. У него есть аргументы.

08:42

Айртон

Ну если наши бразильцы с ним перетрут, то может и согласится.)) Вопрос только, нужен ли он нам?)) Большие сомнения, что он потянет за основу.))

08:34

Mangust071

Митяй Антибомж Тот самый Зануда Лучше Неймара2 у коней возьмите и будет у вас связка юный Месси-Неймар2,как у Барсы!!!))) ************* В конюшне сегодня ещё и "Русский Суарес" объявился )) Рядом статейка._____+1

08:22

Meddle

Инфа про Марио - 147%. А еще точно уже известно, что Трамп принимает российское гражданство. Теперь у него двойное будет. Короче, все налаживается.

08:18

Жорик Вартанов

Фернандес никогда бы не перешел в Спартак, но он получил российский паспорт, теперь за бабки можно все, вообще не вспомню кто переходил из ЦСКА в Спартак или обратно) ну кроме Анопки) Мостовой? Широков не в счет?

07:35

71

Это из серии, как они туркмена к себе месяца два сватали)..

06:58

71

пороси.. кушайте бублик)).

06:55

serg000111

Спартак меняет его на Таски и Цска еще доплачивает 3ляма евро ИНФА 100проц

06:18

Митяй Антибомж

Гаттузо зол! Учитывая паспорт и статус сборника не меньше 30-ти надо брать. ************ Рейтузыч, 30 - это ценник для бомжей, а в утиной истории про Спартак пишется ))

03:38

Ралпачан Фляйшманъ

с глушней и марио ромбикам не миновать втордива))) Леннорыч, не упуская момент, секта каждую игру вдевятером не выдюжит DDD

01:29

Солист Мак

Почему не договаривают??? Это же трехходовочка: Фернандес в Спартак, Макеев в Барсу, а Пике в ЦСКА.

01:04

Константин Срулевич Наумов

Да, хорошее было бы приобретение, без Фернандеса ЦСКА через год опустится в ФНЛ.

23:45 22 января

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