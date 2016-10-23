Мариу Фернандес: "Игра против "Локомотива" будет осложнена тем, что для ЦСКА это гостевой матч"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в преддверии игры 11-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил всю сложность предстоящего поединка. По мнению новоиспеченного россиянина, для победы ЦСКА должен полностью выложиться в этой встрече.
– Впереди очень сложный матч, – цитирует клубная пресс-служба Фернандеса. – Нам будет противостоять очень непростой соперник плюс игра будет проходить на их стадионе, что вдвойне осложняет ситуацию. Поэтому будет очень непросто. Нам надо будет полностью выложиться в этом матче, только в этом случае сможем рассчитывать на положительный исход.
Трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА
#Matchday! Сегодня состоится московское дерби с Локомотивом!– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 23 октября 2016 г.
🕰 16:30
🏟 Локомотив
📺 МатчТВ pic.twitter.com/MjOImtZDK9
shms
...НАМ НАДО БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛОЖИТЬСЯ В ЭТОМ МАТЧЕ... А в других матчах вы на легком дамском бегаете не напрягаясь.
11:50
Гы
Опять-таки, для посещаемости хорошо будет - 2-3 килоболелы, это то, что нам нужно!
11:40
Гы
У московских команд вообще что-то многовато тяжелейших выездов. Предлагаю вернуть в вышку Торпедо с Динамо и возродить Москву и Асмарал в премьер-лиге - пусть им сосем тяжко будет!
11:38
ВСЕНАМАЧТУ
ДОЛГИЙ ТРУДНЫЙ ПЕРЕЛЕТ ДЛЯ ЦСКА
11:25