Мариу Фернандес: "Игра против "Локомотива" будет осложнена тем, что для ЦСКА это гостевой матч"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в преддверии игры 11-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил всю сложность предстоящего поединка. По мнению новоиспеченного россиянина, для победы ЦСКА должен полностью выложиться в этой встрече.

– Впереди очень сложный матч, – цитирует клубная пресс-служба Фернандеса. – Нам будет противостоять очень непростой соперник плюс игра будет проходить на их стадионе, что вдвойне осложняет ситуацию. Поэтому будет очень непросто. Нам надо будет полностью выложиться в этом матче, только в этом случае сможем рассчитывать на положительный исход.

Трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА