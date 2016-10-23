10:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мариу Фернандес: "Игра против "Локомотива" будет осложнена тем, что для ЦСКА это гостевой матч"

0
0
0
4

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в преддверии игры 11-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил всю сложность предстоящего поединка. По мнению новоиспеченного россиянина, для победы ЦСКА должен полностью выложиться в этой встрече.

– Впереди очень сложный матч, – цитирует клубная пресс-служба Фернандеса. – Нам будет противостоять очень непростой соперник плюс игра будет проходить на их стадионе, что вдвойне осложняет ситуацию. Поэтому будет очень непросто. Нам надо будет полностью выложиться в этом матче, только в этом случае сможем рассчитывать на положительный исход.

Трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА

Опрос

Как закончится матч 11-го тура РФПЛ "Локомотив" - ЦСКА?
голосовать
0
0
0
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

shms

...НАМ НАДО БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛОЖИТЬСЯ В ЭТОМ МАТЧЕ... А в других матчах вы на легком дамском бегаете не напрягаясь.

11:50

Гы

Опять-таки, для посещаемости хорошо будет - 2-3 килоболелы, это то, что нам нужно!

11:40

Гы

У московских команд вообще что-то многовато тяжелейших выездов. Предлагаю вернуть в вышку Торпедо с Динамо и возродить Москву и Асмарал в премьер-лиге - пусть им сосем тяжко будет!

11:38

ВСЕНАМАЧТУ

ДОЛГИЙ ТРУДНЫЙ ПЕРЕЛЕТ ДЛЯ ЦСКА

11:25

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ