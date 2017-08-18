Марио Пашалич: "Обязательно позову своих друзей на "Открытие Арену", чтобы они вживую увидели, как здесь замечательно"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич отметил, что ему очень понравилась атмосфера, которую создают болельщики красно-белых на "Открытие Арене". Он также надеется, что задержится в России не только до мая, так как мечтает сыграть на чемпионате мира-2018.

– Сейчас вы вновь работаете с итальянским тренером. Вам комфортно? – вопрос Пашаличу.



– Да. Нет никаких проблем. Быстро адаптируюсь. Мне помогают и игроки. Особенно Луиз Адриану, которого знаю еще по "Милану". Там у него не все получилось. Но он ушел в "Спартак" и внес свой вклад в победу красно-белых в прошлом сезоне, чему я очень рад.



– В трех матчах за "Спартак" у вас уже гол плюс пас…



– Очень жаль, что упустили победу над ЦСКА. Неудача с "Зенитом", конечно, была неприятной. Хорошо, что мы переиграли "Арсенал", это был мой первый матч на "Открытие Арене". Невероятно понравилась атмосфера, которую создают болельщики. Обязательно позову своих друзей, чтобы они вживую увидели, как замечательно здесь.

– Мы знаем о ваших целях в "Спартаке", а каковы они в сборной? Недавно вас вызвали в национальную команду для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2018…



– Закрепиться в сборной сложно. На моей позиции играют очень хорошие футболисты. Модрич – лучший полузащитник в мире, Ракитич, Ковачич, Брозович. Это все футболисты больших европейских клубов… При такой конкуренции тяжело получить хотя бы несколько минут в игре. Но рад, что у меня есть возможность тренироваться вместе с такими игроками, перенимать у них опыт. Надеюсь, что задержусь в России не только до мая: мечтаю сыграть на чемпионате мира, так что рассчитываю провести в вашей стране июнь и июль.