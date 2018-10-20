Маринату Гильерме: "Не было вариантов, кому бросить мяч, поэтому решил пойти вперед"

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме после победы над "Ростовом"​ в матче 11-го тура чемпионата России (2:1) рассказал, почему в одном из моментов сам с мячом побежал в атаку.

– Сразу после первого гола мы потеряли концентрацию и пропустили, – цитирует пресс-служба клуба Гильерме. - Самое главное, что несмотря на это продолжали играть на своем уровне.

– Во втором тайме вы побежали в атаку и очень далеко вышли из ворот.

– Не было вариантов, кому бросить мяч, поэтому решил пойти вперед. Когда увидел слева Антона Миранчука, сделал передачу и вернулся в ворота.