Мануэл Фернандеш: "Понятия не имею, почему не играл при Смородской"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" подчеркнул, что не знает, из-за чего он практически не играл в минувшем сезоне. Португалец отметил, что предыдущее руководство клуба отказывалось с ним это обсуждать.

– Что же произошло в прошлом сезоне, когда вы, появляясь в матчах Лиги Европы и Кубка России, почти не играли в чемпионате? (Полузащитник принял участие лишь в четырех матчах российского первенства, проведя на поле в общей сложности 172 минуты. – Прим. "СЭ").

– Об этом надо спросить у бывшего главного тренера, бывшего спортивного директора и бывшего президента (Игоря Черевченко, Кирилла Котова и Ольги Смородской. – Прим. "СЭ"). Только они знают правду.

– Вы не спрашивали у них разъяснений?

– Они со мной не разговаривали. Когда после матча со "Спортингом" в конце ноября я попытался заговорить с президентом, она сказала, что обсуждать нечего. Между тем футболисту нужно знать, почему он не играет. Может быть, он неправильно себя повел, недостаточно тренируется или тренер не видит его в составе по тактическим соображениям. К сожалению, мне оставалось додумывать причину самому. И когда вы мне задаете вопрос, в чем она состояла, не могу ответить, потому что понятия не имею. Я не был травмирован, но постоянно оставался на скамейке запасных. И, если бы руководство не сменилось, продолжал бы пребывать в молодежной команде. (Александр ПРОСВЕТОВ)