Мануэл Фернандеш: "Локомотив" хорошо контролирует мяч и здорово выглядит в единоборствах"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в перерыве домашнего матча 17-го тура чемпионата России против "Терека" отметил, что команда контролирует мяч и старается действовать первым номером. По словам португальского хавбека, по сравнению с предыдущими встречами, игроки хозяев повысили интенсивность.

- В двух последних домашних матчах "Локомотив" не очень хорошо начинал, - сказал Фернандеш в эфире телеканала "Наш футбол". - Сегодня в первом тайме повысили интенсивность. В концовке игрового отрезка немного сбавили темп, но ничего страшного в этом нет. Сегодня, в отличие от предыдущего матча, мы гораздо лучше контролируем мяч и сильнее выглядим в единоборствах.

После первого тайма счет 1:0 в пользу "Локомотива". Автором забитого мяча на 23-й минуте встречи стал Алексей Миранчук, замкнувший фланговую подачу Майкона красивым ударом в верхний дальний угол ворот соперника.

Трансляция матча "Локомотив" - "Терек"



