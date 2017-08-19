Мануэл Фернандеш: "Фото из раздевалки после победы над "Спартаком"? Мы не хотели никого высмеять"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, что команда не боялась пропустить четвертый гол от соперника. Хавбек подчеркнул, что удаление Александра Самедова в первом тайме стало ключевым эпизодом встречи.

– Вы тренируете такие удары, каким сегодня забили в добавленное время?

– Нет, просто у меня сильный удар. Поэтому главное – сделать так, чтобы мяч полетел в створ ворот. Это максимально осложнит жизнь вратарю соперника.

– Когда счет стал 3:4, были мысли, что соперник может отыграться?

– Нет, мы не боялись, что такое может произойти. Нам нужно было играть внимательнее в обороне, и не бояться, что "Спартак" забьет четвертый мяч.

– Удаление Самедова стало ключевым моментом матча?

– Это определяющий момент. Если бы не это удаление, "Локомотиву" было бы труднее перевернуть игру. После того, как соперник остался в меньшинстве, он стал играть ближе к штрафной, на контратаках. А наши футболисты смогли забить четыре мяча благодаря мастерству.

– После матча "Локомотив" сделал в раздевалке совместное фото. Это станет традицией?

– Надеюсь, что станет. Мы стараемся делать такие фото после каждой победы.

– Обычно командные фото делал "Спартак" во время чемпионского сезона. Это ирония с вашей стороны?

– Я это так не воспринимаю. Мы добились очень трудной победы над сильным соперником. Сделали бы такое фото на любом другом стадионе. Например, после победы над ЦСКА мы тоже фотографировались. Этим фото мы не хотели никого высмеять. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"