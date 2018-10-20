Мамаев и Кокорин переведены из карантина в двухместные камеры

Обвиняемые в хулиганстве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в двухместных камерах следственного изолятора "Бутырка". Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, камера Кокорина оснащена возможностью общения с сотрудниками СИЗО через видеосвязь.

Кроме того, отмечается, что Мамаев смог встретиться с отцом, у других обвиняемых свиданий с родственниками пока не было. Футболисты уже подали заявки на посещение спортзала, но пока его еще не посещали.

Вместе с тем, как сообщил Мельников, Мамаев посетил храм, который находится на территории СИЗО. Также футболист попросил администрацию "Бутырки" позволить передать ему часы, но ответа пока не получил.

– Все трое переведены из карантина в обычные камеры: Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин – в трехместной, – цитирует Мельникова Интерфакс. – Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало.

Камер видеонаблюдения в помещениях, где содержатся обвиняемые, нет, но камера Кокорина оборудована системой видеосвязи с сотрудниками изолятора.

Это довольно распространенная просьба среди заключенных (иметь часы), так как в СИЗО все происходит по расписанию, но при этом иметь часы запрещено. На мой взгляд, можно разрешить какие-нибудь самые простые часы в камерах, чтобы заключенные могли ориентироваться во времени.