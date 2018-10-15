Мама Кокорина - о драке, учиненной сыном и Мамаевым: "Была провокация. Они реагировали на хамство"

Светлана Кокорина, мама футболиста "Зенита" Александра Кокорина, арестованного по обвинению в хулиганстве после двух драк в центре Москвы, в эфире передачи "Малахов. Прямой эфир", выразила мнение, что со стороны потерпевшего Дениса Пака была провокация в адрес Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и их компании.

– Я понимаю, что была провокация. Они были уставшие к утру. У них уже сил не было слушать это все, это и спровоцировало. В уставшем, подавленном состоянии они встречаются с агрессией. Это не просто так. Они не вышли и не напали на кого-то. Вокруг были еще люди, они же их не трогали. Они реагировали на хамство, я так думаю. У людей есть такое: видишь знаменитого, богатого известного человека, и, чтобы как-то в собственных глазах, ради будущих рассказов надо его оскорбить. Я встречала такое. У человека может быть что-то плохо в жизни, надо на ком-то вымещать зло. А тут вышли веселые парни, появляется какая-то злость, и он говорит им неприятные слова, и они реагируют так. Саша брал водителя за плечи и спрашивал: "Ну, объясни, почему ты против нас так настроен?".

Я Пашку (Мамаева. - Прим. "СЭ") знаю и люблю. При мне он не хулиганил. Он замечательный мальчишка. Не знаю, что происходит, когда они вдвоем. Сам по себе-то он парень неплохой, – сказала Кокорина.