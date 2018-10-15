18:42 | Футбол — РПЛ

Мама братьев Кокориных: "Если они долго пробудут в заключении, это убьет их обоих"

Обсудить
13

Мама братьев Кокориных Светлана заявила, что долгое заключение убьет их обоих.

- Надеюсь на самый-самый положительный исход, - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - Если они пробудут там долго, это убьет их обоих. Убьет все светлое, хорошее, доброе, что было в них. Они почерствеют, они не созданы для обстановки, в которой находятся.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн

Опрос

Кокорин и Мамаев в СИЗО. Справедливо?
Обсудить
голосовать
Обсудить
13
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ
Загрузка...