Мама братьев Кокориных: "Если они долго пробудут в заключении, это убьет их обоих"

Мама братьев Кокориных Светлана заявила, что долгое заключение убьет их обоих.

- Надеюсь на самый-самый положительный исход, - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - Если они пробудут там долго, это убьет их обоих. Убьет все светлое, хорошее, доброе, что было в них. Они почерствеют, они не созданы для обстановки, в которой находятся.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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