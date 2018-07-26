Макскот "Енисея" лев готов ко встрече со львом-Дзюбой

"Енисей" отправился в Тюмень на матч 1-го тура чемпионата России против "Зенита". В Твиттере красноярцев опубликован ролик, в котором талисман клуба лев Елисей катится по ленте выдачи багажа в аэропорту.
"Лев Елисей отправился в Тюмень на матч первого тура вместе с командой! "Зенит", ваш прилетит?", – говорится в подписи к ролику.
В ответ питерцы опубликовали фотографию Артема Дзюбы, который часто удостаивается сравнения со львом.
Матч "Енисей" – "Зенит" состоится в воскресенье, 29 июля. Начало встречи – 14.00 по московскому времени.
Лев Елисей отправился в Тюмень на матч первого тура #ЕнисейЗенит вместе с командой!https://t.co/1CuBUgCaVp @zenit_spb , ваш 🦁 прилетит? pic.twitter.com/di8QlD3FEf– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 26 июля 2018 г.
Обязательно. pic.twitter.com/hoJAtentcC– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 26 июля 2018 г.
26 июля 2018 г.