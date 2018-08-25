22:25 | Футбол — РПЛ

Максименко - не первый. Рыков - специалист по сверхдальним голам "Спартаку"


Сегодня, 25 августа, защитник "Динамо" Владимир Рыков забил гол "Спартаку" (1:2) в пятом туре российской премьер-лиги со своей половины поля. 30-летнему игроку удался удивительный удар на 82-й минуте. Он прервал четырехматчевую серию без пропущенных мячей в РПЛ вратаря красно-белых Александра Максименко

1 сентября 2013 года Рыков в составе "Томи" также забил "Спартаку" (1:2) со сверхдальней дистанции. Он поразил ворота Сергея Песьякова в матче седьмого тура чемпионата России. 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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