Максименко - не первый. Рыков - специалист по сверхдальним голам "Спартаку"

Сегодня, 25 августа, защитник "Динамо" Владимир Рыков забил гол "Спартаку" (1:2) в пятом туре российской премьер-лиги со своей половины поля. 30-летнему игроку удался удивительный удар на 82-й минуте. Он прервал четырехматчевую серию без пропущенных мячей в РПЛ вратаря красно-белых Александра Максименко.

1 сентября 2013 года Рыков в составе "Томи" также забил "Спартаку" (1:2) со сверхдальней дистанции. Он поразил ворота Сергея Песьякова в матче седьмого тура чемпионата России.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,

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