Максим Калиниченко: "Терри в любом случае не был бы лишним в "Спартаке"

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко в интервью "СЭ" отметил, что ему было бы интересно посмотреть на Джона Терри в составе красно-белых. 37-летний игрок до последнего мог подписать контракт с российской командой, но в итоге ответил отказом "по семейным обстоятельствам".

– Вам жаль, что сорвался переход Терри?

– Да. Посмотреть на такого футболиста в составе "Спартака" было бы очень интересно. Он бы и на поле помог, и раздевалка бы вокруг него сплотилась.

– Не считаете, что нынешний Терри – кот в мешке?

– Так и есть! 37 лет, с мая не играл… Но это с одной стороны.

– А с другой?

– Терри – это профессионализм и сумасшедшая харизма. Которая в любом случае не была бы лишней. Лидер по духу, боец каких поискать. Действительно жалко, что до Москвы он так и не доехал. (Александр Кружков)

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