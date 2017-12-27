Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев поблагодарил "СЭ" за статью о животных из приюта.

– "Сегодня Квинтос почитал "Спорт-Экспресс" и совместно со всей кошачьей командой передает большой привет и спасибо журналисту Дмитрию Зеленову, который сам недавно взял собаку из приюта. В конце нашего интервью вы видите трех животных, которые очень нуждаются в доме и любимых хозяевах, они хотят быть такими же счастливыми, как Квинси!

Две очаровательные рыжие собаки – символ счастья в наступающем 2018 году и котик с тяжелой судьбой из того самого приюта, откуда мы взяли Медведя и Борзого перед самым Новым Годом, 30 декабря 2014. Ждем и верим в новогодние чудеса! Хозяева, отзовитесь! Ваше счастье на расстоянии одного сообщения! Давайте введем в моду доброту и помощь бездомным животным", – написал на своей странице в Инстаграме Беляев.

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