Магомед Оздоев: "Рубин" стал для меня родным за эти 4 года"

Полузащитник Магомед Оздоев, 15 февраля перешедший из "Рубина" в "Зенит", в Инстаграме попрощался с партнерами команде и болельщиками клуба из столицы Татарстана. Хавбек сказал, что стал лучше как футболист благодаря работе тренеров казанцев.
- Хочу выразить свою благодарность клубу, который стал для меня родным за эти 4 года, - написал Оздоев. - Спасибо тренерскому штабу за его доверие, именно благодаря их работе я стал лучше как футболист. Спасибо моим партнерам по команде, с которыми мы стали как одна семья! Спасибо персоналу клуба, который каждый день старался для нас. И, конечно, спасибо болельщикам!
В течение всего этого времени я не переставал ощущать вашу поддержку, как в минуты радости, так и в непростые моменты! Каждую игру я старался отдавать все свои силы и радовать вас!
Спасибо, Казань, что стала домом для меня.
Напомним, контракт Оздоева с "Зенитом" рассчитан до конца сезона-2021/22. По информации "СЭ", питерцы заплатили за полузащитника 3,3 миллиона евро.
al_koka
ингуш жидом стал?
15:39