Магомед Оздоев: "Грасия не хотел отпускать из "Рубина"

Полузащитник "Терека" Магомед Оздоев подтвердил, что этой зимой к нему проявляли интерес иностранные клубы. Хавбек начал сезон в "Рубине" и присоединился к грозненцам этой зимой.

– О возможности перейти в "Терек" я узнал во время второго сбора "Рубина", – цитируют "Известия" Оздоева. – Позвонил мой менеджер и сказал, что ко мне есть интерес со стороны "Терека". Я ответил, что я тоже заинтересован вернуться в Грозный – помочь команде и самому себе. В итоге всё решилось за пару дней.

– Что стало определяющим фактором при принятии решения?

– Прежде всего то, что "Терек" – хорошая команда, которая борется за еврокубки. И самое главное, мне хотелось работать с таким специалистом, как Рашид Маматкулович Рахимов. Кроме того, при переходе играло важную роль согласие тренера и президента клуба на мой трансфер.

– Правда, что к вам проявляли интерес и другие клубы?

– Честно сказать, было несколько вариантов. Но у меня не было цели обязательно покинуть "Рубин" этой зимой. Когда начался предметный разговор с "Тереком", тренер не хотел меня отпускать. Мы разговаривали об этом с Хави Грасией, и я сказал ему, что, как мне кажется, будет лучше, если я вернусь в грозненский клуб и буду там на данном этапе моей карьеры.

– А информация о заинтересованности со стороны европейских клубов соответствует действительности?

– Да, были определенные предложения. Но, чтобы там всё сложилось, должно было совпасть очень много факторов.