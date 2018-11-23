Магнуссон забил дебютный гол за армейцев. ЦСКА открыл счет в матче с "Ахматом"

ЦСКА открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против "Ахмата". На 57-й минуте встречи защитник армейцев Хердур Магнуссон забил первый мяч в игре.
Хавбек ЦСКА Иван Обляков навесил с углового к линии вратарской, где полузащитник "Ахмата" Олег Иванов не успел выпрыгнуть за мячом вслед за защитником сборной Исландии, головой подрезавшим мяч в дальний угол.
📹 Дебютный гол Хёрдура Магнуссона в #РПЛ#АхматЦСКА в прямом эфире #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/7AhUqatvSL https://t.co/IvRBsSN5Jv– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 23 ноября 2018 г.
"Ахмат" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция матча на "СЭ" уже началась.
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