19:14 | Футбол — РПЛ

Магнуссон забил дебютный гол за армейцев. ЦСКА открыл счет в матче с "Ахматом"

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ЦСКА открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против "Ахмата". На 57-й минуте встречи защитник армейцев Хердур Магнуссон забил первый мяч в игре.

Хавбек ЦСКА Иван Обляков навесил с углового к линии вратарской, где полузащитник "Ахмата" Олег Иванов не успел выпрыгнуть за мячом вслед за защитником сборной Исландии, головой подрезавшим мяч в дальний угол.

 

"Ахмат" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция матча на "СЭ" уже началась.

Ахмат - ЦСКА

 

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