Магнуссон забил дебютный гол за армейцев. ЦСКА открыл счет в матче с "Ахматом"

ЦСКА открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против "Ахмата". На 57-й минуте встречи защитник армейцев Хердур Магнуссон забил первый мяч в игре.

Хавбек ЦСКА Иван Обляков навесил с углового к линии вратарской, где полузащитник "Ахмата" Олег Иванов не успел выпрыгнуть за мячом вслед за защитником сборной Исландии, головой подрезавшим мяч в дальний угол.

"Ахмат" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция матча на "СЭ" уже началась.