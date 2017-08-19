Мачей Рыбус: "Я виноват в голе Глушакова"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) подчеркнул, что до удаления хавбека Александра Самедова железнодорожники "просто бегали за мячом". Поляк отметил, что ему понравилась атмосфера на стадионе.

– В первом тайме игра шла не по нашему плану, – сказал Рыбус. – Глушаков забил гол – я в этом виноват. Было тяжело в первой половине. Имели два момента, чтобы забить быстрый гол, но затем два пропустили.

– Как смогли переломить игру? Повлияло ли на это удаление Самедова? Если бы его не было, "Спартак" додавил бы?

– Не знаю. Наверное, нам стало полегче. Быстро забили гол во втором тайме и появилась уверенность – игра пошла. Во втором тайме все ребята хотели выиграть. Так и произошло.

– Какой-то кураж был? Почему в первом тайме вас так смяли, хотя в начале игры вы были сильнее?

– Первые пятнадцать минут все получалось. А потом отошли назад и просто бегали за мячом до удаления.

– Справедливо ли удалили Самедова?

– Я не видел эпизода.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Такая, какая атмосфера и полный стадион и должны быть в дерби. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"