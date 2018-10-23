18:01 | Футбол — РПЛ

Мачей Рыбус: "Сегодня я стал папой. Потрясающее чувство". Фото

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Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус опубликовал в своем Твиттере фото с новорожденным сыном.

- Сегодня я стал папой. Потрясающее чувство, - написал футболист.

У 29-летнего поляка и его супруги Ланы родился сын Роберт. Ранее клуб поздравил его с этим событием.

После 11 туров "Локомотив" занимает 4-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков. Следующий матч красно-зеленые проведут с "Енисеем".

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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