Мачей Рыбус: "Сегодня я стал папой. Потрясающее чувство". Фото

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус опубликовал в своем Твиттере фото с новорожденным сыном.

- Сегодня я стал папой. Потрясающее чувство, - написал футболист.

У 29-летнего поляка и его супруги Ланы родился сын Роберт. Ранее клуб поздравил его с этим событием.

После 11 туров "Локомотив" занимает 4-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков. Следующий матч красно-зеленые проведут с "Енисеем".

Od Dzisiaj jestem Tata❤️ Niesamowite uczucie😀 pic.twitter.com/ikDlvOgNaT – Maciej Rybus (@maciej31rybus) 23 октября 2018 г.

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