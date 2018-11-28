Мачей Рыбус: "Если со "Спартаком" сыграем, как сегодня, то обязательно победим"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус поделился ожиданиями от предстоящего дерби со "Спартаком" в рамках матча 16-го тура чемпионата России. 29-летний польский защитник считает, что его команда сможет победить красно-белых, если футболисты сыграют собранно.

– Какие мысли о предстоящей игре со "Спартаком"?

– Конечно, это дерби, нам надо набирать очки, чтобы подняться в турнирной таблице РПЛ, – заявил Рыбус. – "Спартак" тоже будет пытаться победить. Смотрел их последний матч с "Крыльями". Они играли лучше с новым тренером, но игра будет тяжелая. Нам надо смотреть на себя, на свою игру. Если будем играть, как сегодня, как команда, то победим в дерби.

"Локомотив" с 25 очками занимает четвертое место в таблице, "Спартак" с 22 баллами располагается на седьмой позиции. (Елена Григорьевская, Константин Колмаков)