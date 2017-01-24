Лунин утвержден главным тренером молодежной команды "Спартака"

Дубль московского "Спартака" возглавил Алексей Лунин, сообщает сайт красно-белых. Ранее стало известно, что экс-наставник молодежной команды Дмитрий Гунько стал главным тренером "Спартака-2". Помогать Лунину в работе с командой будут Алексей Мелешин и Владимир Пчельников.

Лунин трудился в спартаковской школе с 2004 года. В последнее время он работал старшим тренером команды Академии "Спартак" имени Федора Черенкова 2001 года рождения. Мелешин был тренером дубля красно-белых в сезоне-2013/2014, в нескольких матчах руководил молодежью "Спартака". В 2015–2016 годах он занимал в Академии должность старшего тренера выпускных команд – 1998 и 1999 года рождения, а с 2017 года тренировал "Спартак"-2004 и команду 2008 года рождения. Тренер вратарей Пчельников работал в молодежном составе красно-белых с 2010 по 2013 год, а в сезоне-2013/2014 – в "Спартаке-2".