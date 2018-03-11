14:01 | Футбол — РФПЛ

Лунев не вышел на поле в матче с "Ростовом" из-за травмы, его заменил Лодыгин

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Вратарь "Зенита" Андрей Лунев не смог принять участие в матче 22-го тура чемпионата России против "Ростова", информирует пресс-служба питерского клуба. Он получил травму по ходу предыгровой разминки. Вместо него на поле вышел Юрий Лодыгин.

Трансляция матча "Ростов" - "Зенит"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ALEXEY959595

Какую травму на разминке он мог получить интересно??? Вообще-то разминки перед матчем проводят, чтобы не получить травму во время игры.....Просто Луну поберегли к ответному матчу с Лейпцигом

15:29

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