Лунев не вышел на поле в матче с "Ростовом" из-за травмы, его заменил Лодыгин

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев не смог принять участие в матче 22-го тура чемпионата России против "Ростова", информирует пресс-служба питерского клуба. Он получил травму по ходу предыгровой разминки. Вместо него на поле вышел Юрий Лодыгин.
Трансляция матча "Ростов" - "Зенит"
Друзья, важная новость: Андрей Лунев не сможет принять участие в матче из-за травмы, полученной по ходу предыгровой разминки. Вместо него на поле выйдет Юрий Лодыгин.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 11 марта 2018 г.
Вот актуальный стартовый состав на матч #РостовЗенит 👇 pic.twitter.com/JRWppNbXw9
ALEXEY959595
Какую травму на разминке он мог получить интересно??? Вообще-то разминки перед матчем проводят, чтобы не получить травму во время игры.....Просто Луну поберегли к ответному матчу с Лейпцигом
15:29