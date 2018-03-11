Лунев не вышел на поле в матче с "Ростовом" из-за травмы, его заменил Лодыгин

Друзья, важная новость: Андрей Лунев не сможет принять участие в матче из-за травмы, полученной по ходу предыгровой разминки. Вместо него на поле выйдет Юрий Лодыгин.



Вот актуальный стартовый состав на матч #РостовЗенит 👇 pic.twitter.com/JRWppNbXw9