Лунев не сыграет со "СКА-Хабаровском", но будет готов к сборной

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев продолжает восстановление после травмы бедра, полученной в матче 26-го тура чемпионата России с "Анжи". Как сообщили "СЭ" в пресс-службе питерского клуба, 26-летний Лунев не сыграет в заключительном матче текущего сезона со "СКА-Хабаровском", который пройдет 13 мая (начало - в 14.00 по московскому времени).
Однако вратарь "Зенита" сможет поехать на учебно-тренировочный сбор сборной России, который начнется 18 мая. (Игорь НОВИКОВ)
ushakkolya
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
15:51
merniloskut
Пусть лучше долечивается...
15:50