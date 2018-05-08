Лунев не сыграет со "СКА-Хабаровском", но будет готов к сборной

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев продолжает восстановление после травмы бедра, полученной в матче 26-го тура чемпионата России с "Анжи". Как сообщили "СЭ" в пресс-службе питерского клуба, 26-летний Лунев не сыграет в заключительном матче текущего сезона со "СКА-Хабаровском", который пройдет 13 мая (начало - в 14.00 по московскому времени).

Однако вратарь "Зенита" сможет поехать на учебно-тренировочный сбор сборной России, который начнется 18 мая. (Игорь НОВИКОВ)