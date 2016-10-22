Лукаш Тесак: "До игры с "Крыльями" "Арсенал" согласился бы на ничью, но в итоге этот результат нас не устроил"

Защитник "Арсенала" Лукаш Тесак после игры 11-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) высказал мнение, что после удаления в составе соперников команде необходимо было усилить давление на ворота соперников. Футболист отметил, что на туляков давил результат.

– "Крылья" находятся в не очень хорошей турнирной ситуации, понимали, что им нужна победа, – цитирует клубная пресс-служба Тесака. – Наши задачи совпадали: мы прилетели в Самару за победой. Весь второй тайм наша команда отыграла в большинстве, но чего-то опасного у ворот соперника не создали. Я расстроен. Такие шансы нужно использовать. В атаке игра совсем не получилось. Все идет от того, что думаем о действиях в обороне, это в наших головах.

– Как тренер поменял игру в перерыве?

– Игра нам давалась. Тут ничего нового не надо было придумывать. Мы хорошо выходили в атаку, разворачивали фланги, но агрессии не хватало. С другой стороны, не хватало и спокойствия в принятии решений.

– Защитники специально не шли в атаку во втором тайме, опекая в центре двух нападающих соперника?

– Не знаю, почему мы боимся оставлять в таких моментах трех защитников, один бы игрок в атаке не помешал. На нас давил результат, прежде всего. Наверное, рисковать в такой ситуации мы не имели права. До игры на ничью я был бы согласен, но получилось так, что с горечью воспринимаю ничейный результат. Мы потеряли очки.