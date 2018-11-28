Луиз Адриану: "Тяжело было наблюдать за матчами "Спартака" в Лиге Европы со стороны"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью клубной пресс-службе рассказал о своей безголевой серии, а также про удаление в матче Лиги Европы против ПАОК​.

– Вы только недавно забили свои первые голы в сезоне – "Уралу", "Рейнджерс" и "Крыльям". Что мешало до этого?

– Моя безголевая серия прервалась, это правда важно. Хотя могу сказать в свое оправдание, что в первой части сезона играл не так уж много. Кроме того, задача нападающего не только в том, чтобы забивать. Голы и победы – не одно и то же. Форвард может приносить пользу и без забитых мячей. Так что в первую очередь меня волнует не личная статистика, а результаты команды.

– Тем не менее – почему вам так долго не удавалось забить? В Интернете обсуждали ваши семейные проблемы…

– Даже если они были, то никак не могли сказаться на моей игре. Я всегда разграничиваю частные моменты и работу. И если говорить о серии без голов, то причины у нее чисто футбольные. Ну, так бывает с каждым: не идет мяч в ворота – и все. К счастью, этот отрезок в прошлом. Надеюсь, теперь буду радовать болельщиков голами намного чаще.

– А как повлияло на вас странное удаление в домашнем матче с ПАОКом?

– Я тогда сразу извинился перед партнерами и всеми, кто связан со "Спартаком". Конечно, сильно переживал. Тем более что вдобавок меня дисквалифицировали на три матча Лиги Европы. Неприятная страница, но она уже перевернута. Надо идти дальше.

– Судья поступил тогда справедливо?

– Я считаю, что нет. Можете пересмотреть видео. По-моему, на нем все четко видно. Но что сделано, то сделано. Тяжело было наблюдать за матчами в Вене и Глазго со стороны, хотелось помочь парням на поле.

"Спартак" - "Рапид": Лига Европы, 29 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 18:50 (мск)