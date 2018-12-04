Луиз Адриану: "Перед "Спартаком" стоит задача биться за чемпионство"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что красно-белые продолжат бороться за чемпионство. 31-летний бразилец также добавил, что команда постарается выйти в плей-офф Лиги Европы.

- Никто не отменяет цели биться за чемпионство. Перед нашим клубом стоит такая задача, и к счастью пока обстоятельства складываются таким образом, что решить ее нам по-прежнему по силам, - сказал Адриану в интервью RT. - "Вильярреал"? Как минимум, эта игра важна для нас с точки зрения дальнейших перспектив выступления в Европе. Но даже если что-то пойдет не так, сезон не будет закончен.

Помимо Лиги Европы нам есть за что бороться. Но сдаваться без боя команда не станет, полетим в Испанию и сделаем все, чтобы закончить год с хорошим настроением и путевкой в плей-офф турнира.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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