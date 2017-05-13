Лоськов - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Оренбургом"

Стал известен состав "Локомотива" на матч 28-го тура чемпионата России против "Оренбурга". С первых минут на поле появится 43-летний играющий тренер железнодорожников Дмитрий Лоськов. Таким образом, он установит рекорд российских чемпионатов, сыграв в 20-м сезоне. На данный момент он делит первенство с Сергеем Семаком - по 19 сезонов.

Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Михалик, Пейчинович - Тарасов, И. Денисов - Фернандеш, Лоськов, Майкон - Ари; запасные - Коченков, Лобанцев, Янбаев, Ротенберг, Маргасов, В. Денисов, Ндинга, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Галаджан.

Матч "Локомотив" - "Оренбург" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.