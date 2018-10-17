Лоськов дисквалифицирован на один матч РПЛ за поведение в игре с ЦСКА

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов дисквалифицирован на один матч чемпионата России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца. Специалист был удален в перерыве матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). Отмечается, что он выбил мяч из рук арбитра.

- Вопрос по Лоськову: мы запросили видео у ЦСКА, и в тех материалах, что мы получили, нет этого эпизода, не попало это на камеры. Поэтому мы основывались на рапорте делегата. В итоге мы не стали давать никакой дополнительной дисквалификации, поэтому Лоськов дисквалифицирован на один матч, - сказал Григорьянц.