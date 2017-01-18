"Локомотив" задумался о логотипе в стиле "Ювентуса"

"Локомотив" последовал примеру "Енисея" и в официальном твиттере клуба спародировал новую эмблему "Ювентуса". "Задумались", - говорится в сообщении. Ранее красноярская команда в шутку представила новый логотип в стиле туринской команды.

На этой неделе в Милане "Ювентус" представил новый логотип клуба. Мероприятие прошло в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи. Логотип претерпел кардинальные изменения в сторону минимализма. По информации СМИ, действующим чемпионам Италии новая эмблема обошлась в 200 тысяч евро.

"Старая синьора" с новыми формами