Как менялась эмблема "Ювентуса"

Эмблема "Ювентуса": из старины до наших дней. Фото "СЭ"

Накануне вечером в Милане, как сообщал "СЭ", "Ювентус" представил новый логотип клуба. Мероприятие прошло в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи. Логотип претерпел кардинальные изменения в сторону минимализма.

По словам президента клуба Андреа Аньелли, он символизирует особый стиль и путь "Ювентуса". "Новый логотип символизирует наше чувство принадлежности и особый стиль, который позволяет нам вместе идти по выбранному пути", – сказал на презентации Аньелли.

Это уже 15 смена официального логотипа "Старой синьоры". И, пожалуй, самая радикальная.