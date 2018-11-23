"Локомотив" – "Урал": за что назначен пенальти в ворота железнодорожников?

На 50-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Урал" арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота хозяев поля, усмотрев фол в действиях Бенедикта Хеведеса.

50-я минута матча "Локомотив" - "Урал".

Верно ли поступил арбитр? Видеоповтор подтверждает правильность его решения: защитник железнодорожников правой ногой поставил "шлагбаум" на пути Юрия Бавина и сбил его. Лапочкин, занимавший хорошую позицию, тут же показал на 11-метровую отметку. (Александр Бобров)​