"Локомотив" спасся от поражения в игре с "Арсеналом"

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Арсенал" - 1:1. Подопечные Юрий СЕМИНА были в шаге от очередного поражения. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

"Локомотив" на своем поле в матче 9-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Арсеналом" – 1:1. Гости открыли счет в первом тайме - отличился Браун Форбс. Но уже в добавленное время Александр Самедов реализовал пенальти, назначенный за фол Александра Горбатюка на Ведране Чорлуке.

Отметим, что травму в этой встрече получил Игорь Портнягин. А вышедший вместо него на поле Владислав Игнатьев был уже на 57-й минуте заменен на Петара Шкулетича.

Железнодорожники спаслись от четвертого подряд поражения в премьер-лиге. Причем подопечным Юрия Семина впервые удалось забить за последние четыре матча.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Арсенал" (Тула) – 1:1 (1:0)

Голы: Форбс, 44 - угловой (0:1). Самедов, 90+1 - с пенальти (1:1).

"Локомотив": Абаев, Пейчинович, Михалик, Чорлука, В.Денисов, Самедов, Баринов, Фернандеш, Миранчук, Хенти (Коломейцев, 46), Портнягин (Игнатьев, 36. Шкулетич, 57).

"Арсенал": Левашов, Форбс, Вергара, Горбатюк, Беляев, Тесак, Стеклов, Власов, Берхамов, Фримпонг (Рыжков, 46. Мухаметшин, 64), Бурмистров (Аппаев, 88).

Предупреждения: Баринов, 67. Тесак, 72. Горбатюк, 90+1.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).

1 октября. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" - "Арсенал"