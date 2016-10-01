18:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" спасся от поражения в игре с "Арсеналом"

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Арсенал" - 1:1. Подопечные Юрий СЕМИНА были в шаге от очередного поражения. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Арсенал" - 1:1. Подопечные Юрий СЕМИНА были в шаге от очередного поражения. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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"Локомотив" на своем поле в матче 9-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Арсеналом" – 1:1. Гости открыли счет в первом тайме - отличился Браун Форбс. Но уже в добавленное время Александр Самедов реализовал пенальти, назначенный за фол Александра Горбатюка на Ведране Чорлуке.

Отметим, что травму в этой встрече получил Игорь Портнягин. А вышедший вместо него на поле Владислав Игнатьев был уже на 57-й минуте заменен на Петара Шкулетича.

Железнодорожники спаслись от четвертого подряд поражения в премьер-лиге. Причем подопечным Юрия Семина впервые удалось забить за последние четыре матча.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Арсенал" (Тула) – 1:1 (1:0)

Голы: Форбс, 44 - угловой (0:1). Самедов, 90+1 - с пенальти (1:1).

"Локомотив": Абаев, Пейчинович, Михалик, Чорлука, В.Денисов, Самедов, Баринов, Фернандеш, Миранчук, Хенти (Коломейцев, 46), Портнягин (Игнатьев, 36. Шкулетич, 57).

"Арсенал": Левашов, Форбс, Вергара, Горбатюк, Беляев, Тесак, Стеклов, Власов, Берхамов, Фримпонг (Рыжков, 46. Мухаметшин, 64), Бурмистров (Аппаев, 88).

Предупреждения: Баринов, 67. Тесак, 72. Горбатюк, 90+1.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).

1 октября. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" - "Арсенал"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: Семин вернулся в "Локомотив"
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КОММЕНТАРИИ (27)
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берлиоз

Уберите этого истеричного комментатора из эфира! Типичная Роза Сябитова...И это Арустамян.

19:31

echo2011

Похоже,"Локо" становится заместителем ЦСКА и "Зенита" по количеству пробитых пенальти.

19:29

MAKKOR

Палыч уже не тот,его назначение было ОШИБКОЙ

19:28

берлиоз

Семин успешно продолжил своё дело начатое в Мордовии...Мордва не спаслись-это же ждет и Локо....

19:27

самарец

А Локомотив то не настоящий!!!!

19:22

пантелеевич61

Ну он же ногу ему подставил - и игрок Арсенала на нее и налетел. если бы это было не в штрафной ?в центре поля допустим? Гацкан в игре с Андерлехтом что то похожее сотворил - но там это не так явно было...

19:22

Jean4

Палыч - лучший! Верим! =)

19:20

yamsan

Верните Романцева в Спартак, будут два алкоголика репутацию свою размывать

19:19

пантелеевич61

Позорище !!! где он увидел фол - и еще дибилоиды эти (комментаторы)- вам с трех позиций в повторе показали момент. Какой пенальти ? где? Очень жаль Арсенал

19:18

Нефан

Н-да уж... Из гонки за медали "Локо" можно списывать наверняка: почти треть чемпионата, а он на запасном пути...

19:14

Производственник

Геркус ,отпусти Юрку в деревню,сейчас клев хороший и в сельмаг "Яблочное Крепленое" завезли

19:14

irgen

раз 5 просмотрел момент в штрафной Арсенала. В "динамике" судья, считаю, определил правильно. Чорлука грамотно "сыграл". Жаль Арсенал...

19:13

пантелеевич61

Позорище !!! где он увидел фол - и еще дибилоиды эти (комментаторы)- вам с трех позиций в повторе показали момент. Какой пенальти ? где? Очень жаль Арсенал и наш футбол...

19:11

П_о_в_а_р

Ольга Юрьевна и Дмитрий Анатолич возвращайтеся!!!

19:10

stiiller

Шпалычу -верим. Мерзавцам - туристам которые слили уже кучу тренеров - нет!

19:08

Promesov

Концовка зацепила! Чорлука пошел вперед это нечто. Ну и Самедов попади перед свистком и крмбек, победа была так близка.

19:08

Сильвербой

Локо жжет!!! Такого убожества еще поискать!!! Легенда делает свое дело и ведет клуб к закономерному итогу - ФНЛ!!!

19:08

Верю в Крылья

Паровоз летит, куда только непонятно.....

19:07

Бен Ричардс

Заголовок надо поправить "Локомотив спас правильный судья". И вообще видна недоработка - очевидно, что пенальти в каждом втором матче недостаточно, что бороться за место в верхней части таблицы. Надо, чтобы было как минимум два в каждой игре, причём в самом начале.

19:06

Джин Игнатов

Юра ! Домой на печку ! Не с твоими мощами чудеса творить !

19:06

merniloskut

Очередной халявный пеналь для Лохо...

19:04

kopot

ахахаха..верните Смородскую..))

19:03

Che burator 2

ФНЛ*

19:03

Dymanomashina

Локо конечно очень плох...

19:02

Thomas_Boy

Семин, убирайся! Развалил команду, басурман! Позорный купленный матч не прокатит!!! Ольга Юрьевна, спаси!!!

19:01

bvp

Пенальти конечно левенький, судья ждал.

19:00

jаhlexx

Очень важно не пороть горячку, оставить Палыча и в межсезонье избавляться от хенто-шкулетичных михаликов. Чемпионат уже провален, надо строить новую команду отталкиваясь от Сёмина и пытаться взять Кубок. Абаев себя показал во всей красе давайдосвидания. Тренеришка сборной сделал ставку на игроков ФНЛ и крицюков, Гилю жалко.

18:59

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ