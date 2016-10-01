"Локомотив" спасся от поражения в игре с "Арсеналом"

"Локомотив" на своем поле в матче 9-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Арсеналом" – 1:1. Гости открыли счет в первом тайме - отличился Браун Форбс. Но уже в добавленное время Александр Самедов реализовал пенальти, назначенный за фол Александра Горбатюка на Ведране Чорлуке.
Отметим, что травму в этой встрече получил Игорь Портнягин. А вышедший вместо него на поле Владислав Игнатьев был уже на 57-й минуте заменен на Петара Шкулетича.
Железнодорожники спаслись от четвертого подряд поражения в премьер-лиге. Причем подопечным Юрия Семина впервые удалось забить за последние четыре матча.
Чемпионат России
Премьер-лига
9-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Арсенал" (Тула) – 1:1 (1:0)
Голы: Форбс, 44 - угловой (0:1). Самедов, 90+1 - с пенальти (1:1).
"Локомотив": Абаев, Пейчинович, Михалик, Чорлука, В.Денисов, Самедов, Баринов, Фернандеш, Миранчук, Хенти (Коломейцев, 46), Портнягин (Игнатьев, 36. Шкулетич, 57).
"Арсенал": Левашов, Форбс, Вергара, Горбатюк, Беляев, Тесак, Стеклов, Власов, Берхамов, Фримпонг (Рыжков, 46. Мухаметшин, 64), Бурмистров (Аппаев, 88).
Предупреждения: Баринов, 67. Тесак, 72. Горбатюк, 90+1.
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).
1 октября. Москва. Стадион "Локомотив".
берлиоз
Уберите этого истеричного комментатора из эфира! Типичная Роза Сябитова...И это Арустамян.
19:31
echo2011
Похоже,"Локо" становится заместителем ЦСКА и "Зенита" по количеству пробитых пенальти.
19:29
MAKKOR
Палыч уже не тот,его назначение было ОШИБКОЙ
19:28
берлиоз
Семин успешно продолжил своё дело начатое в Мордовии...Мордва не спаслись-это же ждет и Локо....
19:27
самарец
А Локомотив то не настоящий!!!!
19:22
пантелеевич61
Ну он же ногу ему подставил - и игрок Арсенала на нее и налетел. если бы это было не в штрафной ?в центре поля допустим? Гацкан в игре с Андерлехтом что то похожее сотворил - но там это не так явно было...
19:22
Jean4
Палыч - лучший! Верим! =)
19:20
yamsan
Верните Романцева в Спартак, будут два алкоголика репутацию свою размывать
19:19
пантелеевич61
Позорище !!! где он увидел фол - и еще дибилоиды эти (комментаторы)- вам с трех позиций в повторе показали момент. Какой пенальти ? где? Очень жаль Арсенал
19:18
Нефан
Н-да уж... Из гонки за медали "Локо" можно списывать наверняка: почти треть чемпионата, а он на запасном пути...
19:14
Производственник
Геркус ,отпусти Юрку в деревню,сейчас клев хороший и в сельмаг "Яблочное Крепленое" завезли
19:14
irgen
раз 5 просмотрел момент в штрафной Арсенала. В "динамике" судья, считаю, определил правильно. Чорлука грамотно "сыграл". Жаль Арсенал...
19:13
пантелеевич61
Позорище !!! где он увидел фол - и еще дибилоиды эти (комментаторы)- вам с трех позиций в повторе показали момент. Какой пенальти ? где? Очень жаль Арсенал и наш футбол...
19:11
П_о_в_а_р
Ольга Юрьевна и Дмитрий Анатолич возвращайтеся!!!
19:10
stiiller
Шпалычу -верим. Мерзавцам - туристам которые слили уже кучу тренеров - нет!
19:08
Promesov
Концовка зацепила! Чорлука пошел вперед это нечто. Ну и Самедов попади перед свистком и крмбек, победа была так близка.
19:08
Сильвербой
Локо жжет!!! Такого убожества еще поискать!!! Легенда делает свое дело и ведет клуб к закономерному итогу - ФНЛ!!!
19:08
Верю в Крылья
Паровоз летит, куда только непонятно.....
19:07
Бен Ричардс
Заголовок надо поправить "Локомотив спас правильный судья". И вообще видна недоработка - очевидно, что пенальти в каждом втором матче недостаточно, что бороться за место в верхней части таблицы. Надо, чтобы было как минимум два в каждой игре, причём в самом начале.
19:06
Джин Игнатов
Юра ! Домой на печку ! Не с твоими мощами чудеса творить !
19:06
merniloskut
Очередной халявный пеналь для Лохо...
19:04
kopot
ахахаха..верните Смородскую..))
19:03
Che burator 2
ФНЛ*
19:03
Dymanomashina
Локо конечно очень плох...
19:02
Thomas_Boy
Семин, убирайся! Развалил команду, басурман! Позорный купленный матч не прокатит!!! Ольга Юрьевна, спаси!!!
19:01
bvp
Пенальти конечно левенький, судья ждал.
19:00
jаhlexx
Очень важно не пороть горячку, оставить Палыча и в межсезонье избавляться от хенто-шкулетичных михаликов. Чемпионат уже провален, надо строить новую команду отталкиваясь от Сёмина и пытаться взять Кубок. Абаев себя показал во всей красе давайдосвидания. Тренеришка сборной сделал ставку на игроков ФНЛ и крицюков, Гилю жалко.
18:59