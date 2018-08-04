"Локомотив" – "Спартак": Москалев не назначил пенальти в пользу красно-белых?

На 60-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (0:0) арбитр Владимир Москалев определил фол со стороны Игоря Денисова на Зе Луише, назначил штрафной удар и наказал полузащитника хозяев желтой карточкой.

Но где произошло нарушение правил? Судья, стоявший неподалеку от места событий, "вынес фол" за пределы штрафной площади. Между тем, судя по увиденным повторам, удар по руке спартаковца случился внутри штрафной.

Значит, Москалев должен был назначить 11-метровый удар. Момент непростой, но, получается, судья ошибся. (Александр БОБРОВ)

60-я минута матча "Локомотив" - "Спартак".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,

календарь и результаты матчей, расписание по турам