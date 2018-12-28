"Локомотив" представил фильм, посвященный чемпионству

"Локомотив" в социальных сетях опубликовал фильм, посвященный чемпионскому сезону-2017/18. Продолжительность фильма составляет более 50 минут.

– Канун нового года – время подводить итоги и вспоминать все лучшее, что происходило с нами в год минувший, – говорится в сообщении "Локомотива". – А самое яркое событие 2018-го для каждого болельщика "Локо" –, безусловно, чемпионство.

Мы представляем фильм, который погрузит вас в самые яркие и драматичные моменты этого большого пути. На ближайшие 50 минут мы перенесем вас в самое сердце команды, с которой вы еще раз переживете эмоции после поражений и побед и увидите уникальные ситуации, которые никогда ранее не попадали в объективы камер.