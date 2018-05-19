12:15 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" поздравил Бориса Ротенберга с днем рождения


"Локомотив" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения защитника команды Бориса Ротенберга. Сегодня, 19 мая, игроку исполняется 32 года.

- Мы поздравляем Бориса с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, профессиональных успехов и позитивных эмоций, - говорится в сообщении.

Ротенберг выступает за железнодорожников с лета 2016 года. За это время он стал чемпионом и обладателем Кубка России. Всего за команду он провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

 

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/17975

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!